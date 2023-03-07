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Антипинъ Андрей

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.07.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1862

Отец: Антипинъ Семенъ

Мать: Антипина Ѳекла

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Антипинъ Алексѣй

Мать ребёнка: Антипина Марія

Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Антипина Агриппина

Мать ребёнка: Антипина Марія

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
1897

Сын: Антипинъ Кузьма

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Бракосочетание
1897

Жена: Антипина Прасковья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Антипина Марія

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Рождение ребёнка
1905

Сын: Антипинъ Степанъ

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Антипина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимія

Мать ребёнка: Антипина Марія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Марія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Марія

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