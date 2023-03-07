Антипинъ Андрей
Место рождения
Дата рождения21.07.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1862
Отец: Антипинъ Семенъ
Мать: Антипина Ѳекла
Рождение ребёнка
1889
Сын: Антипинъ Алексѣй
Мать ребёнка: Антипина Марія
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Антипина Агриппина
Мать ребёнка: Антипина Марія
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
1897
Сын: Антипинъ Кузьма
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Бракосочетание
1897
Жена: Антипина Прасковья
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Антипина Марія
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Антипинъ Степанъ
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимія
Мать ребёнка: Антипина Марія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Марія