Антипинъ Алексѣй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипинъ Алексѣй

Антипинъ Алексѣй

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1910 г.р.
1915 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Антипинъ Андрей

Мать: Антипина Марія

Бракосочетание
21.01.1910

Жена: Антипина Еѵдокія

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Антипина Прасковья

Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія

Смерть
1922
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close