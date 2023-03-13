Антипинъ Алексѣй
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Антипинъ Андрей
Мать: Антипина Марія
Бракосочетание
21.01.1910
Жена: Антипина Еѵдокія
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Антипина Прасковья
Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипина Еѵдокія
Смерть
1922