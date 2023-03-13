Антипина (Новикова) Марія
Место рожденияМихайловка
Дата рождения21.03.1862
Дата смерти21.11.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1862
Отец: Новиковъ Гордѣй
Мать: Новикова Матрена
Михайловка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Антипинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
19.06.1893
Дочь: Антипина Агриппина
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимія
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Андрей
Смерть
21.11.1896
Причина смерти: отъ продолжительной внутренней болезни