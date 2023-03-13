Антипина (Новикова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Новикова) Марія

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

21.03.1862

Дата смерти

21.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1862

Отец: Новиковъ Гордѣй

Мать: Новикова Матрена

Михайловка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Антипинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Рождение ребёнка
19.06.1893

Дочь: Антипина Агриппина

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимія

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Андрей

Смерть
21.11.1896
Причина смерти: отъ продолжительной внутренней болезни
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