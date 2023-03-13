Антипина (Бучнева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Бучневъ Дмитрій
Мать: Бучнева Марія Федорова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Антипинъ Кузьма
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Бракосочетание
1897
Муж: Антипинъ Андрей
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Антипина Марія
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Татіана
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Антипинъ Степанъ
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей