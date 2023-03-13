Антипина (Бучнева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Бучнева) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бучневъ Дмитрій

Мать: Бучнева Марія Федорова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Антипинъ Кузьма

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Бракосочетание
1897

Муж: Антипинъ Андрей

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Антипина Марія

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Татіана

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Рождение ребёнка
1905

Сын: Антипинъ Степанъ

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

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