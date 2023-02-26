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Дария Филиппова

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820

Муж: Никита Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1822

Сын: Игнатий Никитин

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1824

Дочь: Макрина Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831

Сын: Василий Никитин

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1842

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1844

Дочь: Агрипина Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1847

Дочь: Белькова Дария Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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