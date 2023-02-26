Дария Филиппова
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820
Муж: Никита Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1822
Сын: Игнатий Никитин
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1824
Дочь: Макрина Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1831
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1842
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1844
Дочь: Агрипина Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1847
Дочь: Белькова Дария Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно