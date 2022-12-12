Мамаев Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
26.10.1857
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1860
Дочь: Мамаева Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1864
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864