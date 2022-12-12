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Мамаев Яков Григорьевич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Мамаев Григорий Лазарев

Мать: Мамаева Александра Филиппова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Сын: Мамаев Косьма Яковлевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1860

Дочь: Мамаева Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.04.1864

Сын: Мамаев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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