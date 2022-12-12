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Мамаева (?) Александра Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

19.06.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Лазарев

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Лазарев

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мамаев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Лазарев

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Григорий Лазарев

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.06.1857
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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