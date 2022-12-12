Мамаева (?) Александра Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти19.06.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1857