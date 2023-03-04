Мамаева (Крекнина) Евдокия Ивановна
Место рожденияп. при мельнице Боровицкой
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1857
Отец ребёнка: Мамаев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
10.08.1860
Дочь: Мамаева Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
29.04.1864
Отец ребёнка: Мамаев Яков Григорьевич
Смерть
После 1864