Мамаева (Крекнина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева (Крекнина) Евдокия Ивановна

Мамаева (Крекнина) Евдокия Ивановна

Место рождения

п. при мельнице Боровицкой

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Яков Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1857

Сын: Мамаев Косьма Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1860

Дочь: Мамаева Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.04.1864

Сын: Мамаев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Григорьевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.