Курочкинъ Матвѣй
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1825
Отец: Курочкинъ Константинъ (незак.)
Мать: Курочкина Акулина
Александровка
Бракосочетание
02.02.1848
Жена: Курочкина Ѳеодосія
Рождение ребёнка
10.12.1848
Сын: Курочкинъ Еѵгеній
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1850
Дочь: Ерастова Еѵдокія
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
23.12.1851
Сын: Курочкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1854
Сын: Курочкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
14.06.1857
Дочь: Емельянова Агриппина
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
13.12.1859
Сын: Курочкинъ Петръ
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
22.07.1862
Дочь: Курочкина Марія
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
11.08.1867
Дочь: Курочкина Васса
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1869
Дочь: Телина Анна
Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія
Александровка