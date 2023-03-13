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Курочкинъ Матвѣй

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Курочкинъ Константинъ (незак.)

Мать: Курочкина Акулина

Александровка
Бракосочетание
02.02.1848

Жена: Курочкина Ѳеодосія

Рождение ребёнка
10.12.1848

Сын: Курочкинъ Еѵгеній

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1850

Дочь: Ерастова Еѵдокія

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
23.12.1851

Сын: Курочкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1854

Сын: Курочкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
14.06.1857

Дочь: Емельянова Агриппина

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
13.12.1859

Сын: Курочкинъ Петръ

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
22.07.1862

Дочь: Курочкина Марія

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
11.08.1867

Дочь: Курочкина Васса

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
07.09.1869

Дочь: Телина Анна

Мать ребёнка: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
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