Телина (Курочкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телина (Курочкина) Анна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.09.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1869

Отец: Курочкинъ Матвѣй

Мать: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Телина Любовь

Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Телина Александра

Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1907

Сын: Телинъ Иванъ

Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телина Мария

Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обжорина Мавра

Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телинъ Дмитрій

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