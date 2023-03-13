Телина (Курочкина) Анна
Место рожденияАлександровка
Дата рождения07.09.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1869
Отец: Курочкинъ Матвѣй
Мать: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Телина Любовь
Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Телина Александра
Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
28.03.1907
Сын: Телинъ Иванъ
Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телина Мария
Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обжорина Мавра
Отец ребёнка: Телинъ Дмитрій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телинъ Дмитрій