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Курочкинъ Петръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.12.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1859

Отец: Курочкинъ Матвѣй

Мать: Курочкина Ѳеодосія

Александровка
Бракосочетание
31.01.1879

Жена: Курочкина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1879

Сын: Курочкинъ Петръ

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1883

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея

Александровка
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