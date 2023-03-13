Курочкинъ Петръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения13.12.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1859
Отец: Курочкинъ Матвѣй
Мать: Курочкина Ѳеодосія
Александровка
Бракосочетание
31.01.1879
Жена: Курочкина Пелагея
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1879
Сын: Курочкинъ Петръ
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1883
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея
Александровка