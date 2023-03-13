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Курочкинъ Петръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1879

Отец: Курочкинъ Петръ

Мать: Курочкина Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Курочкинъ Семенъ

Мать ребёнка: Курочкина Ирина Карпова

Рождение ребёнка
11.11.1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Курочкина Ирина Карпова

Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Курочкина Ирина Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Ирина Карпова

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