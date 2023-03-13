Курочкинъ Петръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения24.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1879
Отец: Курочкинъ Петръ
Мать: Курочкина Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Курочкинъ Семенъ
Мать ребёнка: Курочкина Ирина Карпова
Рождение ребёнка
11.11.1903
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Курочкина Ирина Карпова
Рождение ребёнка
23.01.1909
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Курочкина Ирина Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курочкина Ирина Карпова