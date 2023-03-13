Курочкина Ирина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Курочкинъ Семенъ
Отец ребёнка: Курочкинъ Петръ
Рождение ребёнка
11.11.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Курочкинъ Петръ
Рождение ребёнка
23.01.1909
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Курочкинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курочкинъ Петръ