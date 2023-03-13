Курочкина Ирина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Ирина Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Курочкинъ Семенъ

Отец ребёнка: Курочкинъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Курочкинъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1909

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Курочкинъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкинъ Петръ