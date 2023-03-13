Кузнецова (Курочкина) Варвара
Место рожденияАлександровка
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Курочкинъ Константинъ (незак.)
Мать: Курочкина Акулина
Александровка
Бракосочетание
31.01.1862
Муж: Кузнецовъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.11.1862
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
02.10.1864
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.06.1867
Дочь: Каратова Агриппина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ
Михайловка