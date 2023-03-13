Кузнецова (Курочкина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Курочкина) Варвара

Кузнецова (Курочкина) Варвара

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Курочкинъ Константинъ (незак.)

Мать: Курочкина Акулина

Александровка
Бракосочетание
31.01.1862

Муж: Кузнецовъ Федоръ

Рождение ребёнка
06.11.1862

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
02.10.1864

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.06.1867

Дочь: Каратова Агриппина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Федоръ

Михайловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close