Уткин Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти14.02.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Иван Осипов
Бракосочетание
08.01.1830
Жена: Уткина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
11.12.1832
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Уткина Елена Егоровна
Рождение ребёнка
13.02.1844
Сын: Уткин Федор Матвеев
Мать ребёнка: Уткина Елена Егоровна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.02.1887