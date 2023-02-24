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Уткин Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

14.02.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Иван Осипов

Мать: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева

Бракосочетание
08.01.1830

Жена: Уткина Елена Егоровна

Рождение ребёнка
11.12.1832

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Уткина Елена Егоровна

Рождение ребёнка
13.02.1844

Сын: Уткин Федор Матвеев

Мать ребёнка: Уткина Елена Егоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.02.1887
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