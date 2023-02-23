из д. Собакинной Прасковья Григорьева
Место рожденияд. Собакина
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Собакина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Иван Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Осипов
Смерть
Неизвестно