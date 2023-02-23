из д. Собакинной Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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из д. Собакинной Прасковья Григорьева

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Место рождения

д. Собакина

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Собакина
Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Уткин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Осипов

Смерть
Неизвестно
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