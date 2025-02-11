Иван Осипов
мужской, родился 1781, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.06.1810, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьИз Самодуровки Алена Матвеева / Елена Савельева1757 г.р.
ОтецОсип Самсонов1756 г.р.
Супруги
Дети
Петр Иванович1803 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иванов Никифор Перес. В 1851 Г Щучинск Иванович
Мать ребёнка: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович
Мать ребёнка: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева
Смерть
21.06.1810
Место жительства
1811