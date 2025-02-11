Иван Осипов 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Осипов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1781, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.06.1810, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Из Самодуровки Алена Матвеева / Елена Савельева1757 г.р.
Отец
Осип Самсонов1756 г.р.
Супруги
Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева1780 г.р.
Дети
Петр Иванович1803 г.р.
Иванов Никифор Перес. В 1851 Г Щучинск Иванович1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Осип Самсонов

Мать: Из Самодуровки Алена Матвеева / Елена Савельева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иванов Никифор Перес. В 1851 Г Щучинск Иванович

Мать ребёнка: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович

Мать ребёнка: Из Д. Собакинной Прасковья Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.06.1810
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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