Уткина (Солд. 13.02.1844) Елена Егоровна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Уткина (Солд. 13.02.1844) Елена Егоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.08.1882, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ЕгорНеизвестно г.р.
Мать
Фекла ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович1808 г.р.
Дети
(Уткина) Анна Матвеевна11.12.1832 г.р.
Уткин Федор Матвеев13.02.1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Егор

Мать: Фекла Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.01.1830

Муж: Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1832

Дочь: (Уткина) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

70

Рождение ребёнка
13.02.1844

Сын: Уткин Федор Матвеев

Отец ребёнка: Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.08.1882
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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