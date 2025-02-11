Уткина (Солд. 13.02.1844) Елена Егоровна
женский, родилась 1810, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.08.1882, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕгорНеизвестно г.р.
МатьФекла ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
(Уткина) Анна Матвеевна11.12.1832 г.р.
Уткин Федор Матвеев13.02.1844 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Егор
Мать: Фекла Иванова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1830
Рождение ребёнка
11.12.1832
Дочь: (Уткина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
13.02.1844
Сын: Уткин Федор Матвеев
Отец ребёнка: Уткин Матвей Рекрут В 1834 Г. Иванович
Смерть
02.08.1882