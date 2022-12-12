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Румянцев Алексей Никифорович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.02.1850

Дата смерти

26.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850

Отец: Румянцев Никифор Борисович

Мать: Румянцева Васса Федоровна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Румянцева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Румянцев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Румянцева Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Румянцева Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1888

Сын: Румянцев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Мария Ивановна

Смерть
26.07.1904
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умер от старости
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