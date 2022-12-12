Румянцев Алексей Никифорович
Место рождения
Дата рождения08.02.1850
Дата смерти26.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Румянцева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Румянцев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Румянцева Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Румянцева Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1888
Сын: Румянцев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Румянцева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румянцева Мария Ивановна
Смерть
26.07.1904
Умер от старости