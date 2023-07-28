Румянцев Никифор Борисович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти09.03.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Румянцев Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1850
Сын: Румянцев Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
05.05.1852
Дочь: Румянцева Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Румянцева Настасья Никифоровна
Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Петухова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1895