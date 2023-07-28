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Румянцев Никифор Борисович

Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

09.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Румянцев Борис

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1850

Сын: Румянцев Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.05.1852

Дочь: Румянцева Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Румянцева Настасья Никифоровна

Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Румянцев Руф Никифорович

Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Петухова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Румянцева Васса Федоровна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Васса Федоровна

Смерть
09.03.1895
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область