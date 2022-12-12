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Румянцева Васса Федоровна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

24.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1850

Сын: Румянцев Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.05.1852

Дочь: Румянцева Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1853

Дочь: Румянцева Настасья Никифоровна

Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Румянцев Руф Никифорович

Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Петухова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Никифор Борисович

Смерть
24.04.1905
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умерла от старости
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