Румянцева Васса Федоровна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти24.04.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1850
Сын: Румянцев Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович
Рождение ребёнка
05.05.1852
Дочь: Румянцева Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович
Рождение ребёнка
01.10.1853
Дочь: Румянцева Настасья Никифоровна
Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Петухова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Румянцев Никифор Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1905
Умерла от старости