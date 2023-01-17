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Румянцева Мария Ивановна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

10.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Румянцева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Румянцев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Румянцева Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Румянцева Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1888

Сын: Румянцев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Алексей Никифорович

Смерть
10.08.1891
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умерла от трудных родов
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