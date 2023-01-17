Румянцева Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти10.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Румянцева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Румянцев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Румянцева Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Румянцева Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
11.05.1888
Сын: Румянцев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Румянцев Алексей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1891
Умерла от трудных родов