Большаков Александр Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Большаков Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Большаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.
Сын: Большаков Александр Александрович
Мать ребёнка: Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна
Смерть
Неизвестно