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Большаков Александр Евдокимович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Большаков Евдоким

Мать: Большакова Анастасия Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Большаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.

Сын: Большаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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