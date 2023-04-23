Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дьячков Хрисанф Николаевич

Мать: Дьячкова (Менькова) Евгения Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Александр Евдокимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Большаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Евдокимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.

Сын: Большаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Большаков Александр Евдокимович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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