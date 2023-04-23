Большакова (Дьячкова) Наталья Хрисанфовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Большаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
24.05.1907 ст.
Сын: Большаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Большаков Александр Евдокимович
Смерть
Неизвестно