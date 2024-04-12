Большакова Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1876
Сын: Большаков Александр Евдокимович
Отец ребёнка: Большаков Евдоким
Рождение ребёнка
1878
Сын: Большаков Сергей Евдокимович
Отец ребёнка: Большаков Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большаков Евдоким
Смерть
Неизвестно