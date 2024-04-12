Большакова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшакова Анастасия Николаевна

Большакова Анастасия Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Большаков Александр Евдокимович

Отец ребёнка: Большаков Евдоким

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Большаков Сергей Евдокимович

Отец ребёнка: Большаков Евдоким

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Евдоким

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close