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Захаров Платон Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Захаров Антон Иванович

Мать: Захарова Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
1785

Сын: Захаров Листафор Платонович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Захаров Аким Платонович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Захаров Астах Платонович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Захаров Николай Платонович

Мать ребёнка: Захарова Агафья

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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