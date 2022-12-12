Захаров Платон Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1785
Сын: Захаров Листафор Платонович
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Рождение ребёнка
1797
Сын: Захаров Николай Платонович
Мать ребёнка: Захарова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно