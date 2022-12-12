Захарова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Захаров Листафор Платонович
Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Захаров Николай Платонович
Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно