Захарова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785

Сын: Захаров Листафор Платонович

Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Захаров Аким Платонович

Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Захаров Астах Платонович

Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Захаров Николай Платонович

Отец ребёнка: Захаров Платон Антонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Платон Антонович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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