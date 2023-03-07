Захарова (Симонова) Екатерина Фоминична
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Балогова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лукерья Антоновна
Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Федосья Антоновна
Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816 ст.