Захарова (Симонова) Екатерина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Симонова) Екатерина Фоминична

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Захаров Епифан Антонович

Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Балогова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лукерья Антоновна

Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Захаров Платон Антонович

Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Федосья Антоновна

Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Захаров Антон Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
До 1816 ст.
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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