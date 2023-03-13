Мокшанцева Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокшанцева Авдотья Иванова

Мокшанцева Авдотья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Мокшанцевъ Григорий

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мокшанцевъ Петръ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Маклецова Татьяна

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1750

Сын: Мокшанцевъ Егоръ

Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокшанцевъ Егоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close