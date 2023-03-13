Мокшанцева Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мокшанцевъ Григорий
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Мокшанцевъ Петръ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Маклецова Татьяна
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мокшанцевъ Егоръ
Отец ребёнка: Мокшанцевъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокшанцевъ Егоръ