Мокшанцевъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Мокшанцевъ Семенъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мокшанцевъ Григорий
Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Мокшанцевъ Петръ
Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Маклецова Татьяна
Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мокшанцевъ Егоръ
Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мокшанцевъ Алексей
Мать ребёнка: Мокшанцева Афимья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно