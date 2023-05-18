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Мокшанцевъ Егоръ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Мокшанцевъ Семенъ

Мать: не указана

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Мокшанцевъ Григорий

Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мокшанцевъ Петръ

Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Маклецова Татьяна

Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1750

Сын: Мокшанцевъ Егоръ

Мать ребёнка: Мокшанцева Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Мокшанцевъ Алексей

Мать ребёнка: Мокшанцева Афимья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Афимья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Авдотья Иванова

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