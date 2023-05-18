Мокшанцевъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Мокшанцевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Попкова Анисья
Мать ребёнка: Мокшанцева Прасковья Яковлева
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Мокшанцева Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мокшанцевъ Петръ
Мать ребёнка: Мокшанцева Прасковья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно