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Мокшанцевъ Петръ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Мокшанцевъ Егоръ

Мать: Мокшанцева Авдотья Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Попкова Анисья

Мать ребёнка: Мокшанцева Прасковья Яковлева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Мокшанцева Прасковья Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мокшанцевъ Петръ

Мать ребёнка: Мокшанцева Прасковья Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Прасковья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокшанцева Прасковья Никифорова

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