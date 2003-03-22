Поляков Владислав Константинович
Место рождения
Дата рождения16.09.1933
Дата смерти22.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933
Бракосочетание
31.01.1956
Жена: Полякова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
07.07.1957
Дочь: Литвинова Евгения Владиславовна
Мать ребёнка: Полякова Зоя Павловна
Арциз, Одеська область
Рождение ребёнка
08.02.1967
Сын: Поляков Константин Владиславович
Мать ребёнка: Полякова Зоя Павловна
Смерть
22.03.2003