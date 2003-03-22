Поляков Владислав Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Владислав Константинович

Поляков Владислав Константинович

Место рождения

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.09.1933

Дата смерти

22.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1933

Отец: Поляков Константин Васильевич

Мать: Полякова Ефимия Васильевна

Сазоново, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1956

Жена: Полякова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1957

Дочь: Литвинова Евгения Владиславовна

Мать ребёнка: Полякова Зоя Павловна

Арциз, Одеська область
Рождение ребёнка
08.02.1967

Сын: Поляков Константин Владиславович

Мать ребёнка: Полякова Зоя Павловна

Смерть
22.03.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close