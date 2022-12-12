Арциз
Одеська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
326Арсис 1-й (Старый Арсис), нем. кол.въбалкеГура-Шельше, при рч. Когильнике.76—107524506Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище. Базары чрез каждые две недели.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
123. Старо-Арциз, колония немцев, при речке Шаге, дворов 122, жителей 1503, волостное правление (уездный город в 73 верстах), молитвенный дом, школа, почтовая станция, ла Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16587Арцизмістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Арцизькийміськрада Арцизька