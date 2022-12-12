город Арциз, город Арциз, Одеська область (на 2018) — Familio

Арциз

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
326Арсис 1-й (Старый Арсис), нем. кол.въбалкеГура-Шельше, при рч. Когильнике.76107524506Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище. Базары чрез каждые две недели.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Арцизская волость
123. Старо-Арциз, колония немцев, при речке Шаге, дворов 122, жителей 1503, волостное правление (уездный город в 73 верстах), молитвенный дом, школа, почтовая станция, ла Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16587Арцизмістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Арцизькийміськрада Арцизька
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