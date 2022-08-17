Полякова (Крюкова) Зоя Павловна
Место рождения
Дата рождения12.07.1934
Дата смерти17.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1934
Бракосочетание
31.01.1956
Рождение ребёнка
07.07.1957
Дочь: Литвинова Евгения Владиславовна
Отец ребёнка: Поляков Владислав Константинович
Арциз, Одеська область
Рождение ребёнка
08.02.1967
Сын: Поляков Константин Владиславович
Отец ребёнка: Поляков Владислав Константинович
Смерть
17.08.2022