Полякова (Крюкова) Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Крюкова) Зоя Павловна

Место рождения

Мегрино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.07.1934

Дата смерти

17.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1934

Отец: Крюков Павел Михайлович

Мать: Крюкова Елизавета Васильевна

Мегрино, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1956

Муж: Поляков Владислав Константинович

Рождение ребёнка
07.07.1957

Дочь: Литвинова Евгения Владиславовна

Отец ребёнка: Поляков Владислав Константинович

Арциз, Одеська область
Рождение ребёнка
08.02.1967

Сын: Поляков Константин Владиславович

Отец ребёнка: Поляков Владислав Константинович

Смерть
17.08.2022
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