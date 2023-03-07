Булатов Нестер Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Булатов Архип Никифоров
Мать: Булатова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Катерина Нестерова
Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816