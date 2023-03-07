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Булатов Нестер Архипов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Булатов Архип Никифоров

Мать: Булатова Марфа Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Булатов Павел Нестеров

Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Булатов Киприян Нестеров

Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Булатов Макар Нестеров

Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Булатов Иван Нестеров

Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Катерина Нестерова

Мать ребёнка: Булатова Христина Ефимова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Христина Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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