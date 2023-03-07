Булатова (Володимеровых) Марфа Иванова
Место рожденияпоч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Параскева Архипова
Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Евдокия Архипова
Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772