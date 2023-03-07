Булатова (Володимеровых) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Володимеровых) Марфа Иванова

Место рождения

поч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Бурлаковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Параскева Архипова

Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Евдокия Архипова

Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Булатов Агафон Архипов

Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Булатов Нестер Архипов

Отец ребёнка: Булатов Архип Никифоров

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Архип Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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