Булатов Архип Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Булатов Никифор Иванов
Мать: Булатова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Параскева Архипова
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802