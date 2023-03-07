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Булатов Архип Никифоров

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Место рождения

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Булатов Никифор Иванов

Мать: Булатова Марфа Петрова

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Параскева Архипова

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Булатов Агафон Архипов

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Булатов Нестер Архипов

Мать ребёнка: Булатова Марфа Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Феврония Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1802
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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