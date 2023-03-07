Булатова (Стяшкина) Марфа Петрова
Место рожденияпоч. Мокрая Слобода, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Мокрая Слобода, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Булатов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Губина Васса Никифорова
Отец ребёнка: Булатов Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Обухова Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Булатов Никифор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763