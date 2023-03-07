Булатова (Стяшкина) Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Стяшкина) Марфа Петрова

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Место рождения

поч. Мокрая Слобода, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Мокрая Слобода, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Булатов Архип Никифоров

Отец ребёнка: Булатов Никифор Иванов

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Губина Васса Никифорова

Отец ребёнка: Булатов Никифор Иванов

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Обухова Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Булатов Никифор Иванов

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Никифор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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