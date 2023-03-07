Обухова (Булатова) Агафья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Булатова) Агафья Никифорова

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Место рождения

Смоленская

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Булатов Никифор Иванов

Мать: Булатова Марфа Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Петериковская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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