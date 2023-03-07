Обухова (Булатова) Агафья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Булатов Никифор Иванов
Мать: Булатова Марфа Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Петериковская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763