Булатова Христина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Катерина Нестерова
Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816