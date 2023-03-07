Булатова Христина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Христина Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Булатов Павел Нестеров

Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Булатов Киприян Нестеров

Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Булатов Макар Нестеров

Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Булатов Иван Нестеров

Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Катерина Нестерова

Отец ребёнка: Булатов Нестер Архипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Нестер Архипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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