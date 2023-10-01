Попов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1926

Дочь: Фомина Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Попова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довженко Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Лидия Ильинична

Мать ребёнка: Попова Анна

Смерть
Неизвестно
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