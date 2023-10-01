Попов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1926
Дочь: Фомина Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Попова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довженко Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Лидия Ильинична
Мать ребёнка: Попова Анна
Смерть
Неизвестно