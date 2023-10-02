Довженко (Попова) Ирина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Илья
Мать: Попова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Надежда
Отец ребёнка: Довженко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довженко Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Довженко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Довженко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Довженко Дмитрий