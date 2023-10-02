Довженко (Попова) Ирина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довженко (Попова) Ирина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Илья

Мать: Попова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Надежда

Отец ребёнка: Довженко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довженко Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Довженко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Довженко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Довженко Дмитрий

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