Попова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1926

Дочь: Фомина Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Попов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довженко Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Попов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Попов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Илья

Смерть
Неизвестно
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