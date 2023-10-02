Попова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1926
Дочь: Фомина Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Попов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довженко Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Попов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Попов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Илья
Смерть
Неизвестно