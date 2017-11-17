Фомина (Попова) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина (Попова) Надежда Ильинична

Фомина (Попова) Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1926

Дата смерти

17.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926

Отец: Попов Илья

Мать: Попова Анна

Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Фомин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Фомин Александр Кириллович

Рождение ребёнка
20.06.1958

Дочь: Шароварина (Фомина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Фомин Александр Кириллович

Смерть
17.11.2017

Мы используем куки для улучшения работы сайта.