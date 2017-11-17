Фомина (Попова) Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1926
Дата смерти17.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1926
Отец: Попов Илья
Мать: Попова Анна
Рождение ребёнка
23.03.1953
Сын: Фомин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Фомин Александр Кириллович
Рождение ребёнка
20.06.1958
Дочь: Шароварина (Фомина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Фомин Александр Кириллович
Смерть
17.11.2017