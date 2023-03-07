Фоминъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения06.10.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1855
Отец: Фоминъ Спиридонъ
Мать: Фомина Анна
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія
Бракосочетание
12.07.1892
Жена: Фомина Еѵдокія
Рождение ребёнка
22.02.1894
Дочь: Фомина Лидія
Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія
Рождение ребёнка
08.07.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія
село Петропавловское - Орскъ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія
Рождение ребёнка
1898
Сын: Фоминъ Иванъ
Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія