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Фоминъ Яковъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.10.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1855

Отец: Фоминъ Спиридонъ

Мать: Фомина Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
12.07.1892

Жена: Фомина Еѵдокія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1894

Дочь: Фомина Лидія

Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія

Рождение ребёнка
08.07.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія

село Петропавловское - Орскъ
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія

Рождение ребёнка
1898

Сын: Фоминъ Иванъ

Мать ребёнка: Фомина Еѵдокія

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