(Фомина) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фомина) Анастасія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Фоминъ Яковъ

Мать: Фомина Еѵдокія

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