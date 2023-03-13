Фомина (Малафеева) Еѵдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Малафеева) Еѵдокія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Малафѣевъ Лаврентій

Мать: Малафеева Матрона Антонова

Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
12.07.1892

Муж: Фоминъ Яковъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1894

Дочь: Фомина Лидія

Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ

Рождение ребёнка
08.07.1895

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ

село Петропавловское - Орскъ
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ

Рождение ребёнка
1898

Сын: Фоминъ Иванъ

Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ

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