Фомина (Малафеева) Еѵдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Малафѣевъ Лаврентій
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ
Бракосочетание
12.07.1892
Муж: Фоминъ Яковъ
Рождение ребёнка
22.02.1894
Дочь: Фомина Лидія
Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.07.1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ
село Петропавловское - Орскъ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ
Рождение ребёнка
1898
Сын: Фоминъ Иванъ
Отец ребёнка: Фоминъ Яковъ