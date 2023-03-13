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(Фомина) Марина
(Фомина) Марина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Пол
Женский
Отец
Фоминъ Яковъ
1855 г.р.
Мать
Фомина (Малафеева) Еѵдокія
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Фоминъ Яковъ
Мать:
Фомина Еѵдокія
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