Мамыкина (Аршинова) Надежда
Место рождения
Дата рождения13.09.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1847
Отец: Аршиновъ Фаддей
Мать: Аршинова Анисья
Бракосочетание
19.01.1866
Муж: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
05.09.1868
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
13.09.1870
Сын: Мамыкинъ Сергей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Серкова Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
03.06.1874
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
17.01.1876
Сын: Мамыкинъ Афонасий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
24.05.1879
Дочь: Воробьева Федосья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
20.12.1880
Сын: Мамыкинъ Петръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Кувшинова Евдокия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Ефросинья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ