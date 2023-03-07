Мамыкина (Аршинова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Аршинова) Надежда

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.09.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1847

Отец: Аршиновъ Фаддей

Мать: Аршинова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1866

Муж: Мамыкинъ Неофитъ

Рождение ребёнка
05.09.1868

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1870

Сын: Мамыкинъ Сергей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Серкова Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Рождение ребёнка
03.06.1874

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1876

Сын: Мамыкинъ Афонасий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1879

Дочь: Воробьева Федосья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1880

Сын: Мамыкинъ Петръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Кувшинова Евдокия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Ефросинья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Неофитъ

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