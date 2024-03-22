Кувшинова (Мамыкина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения01.03.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883
Отец: Мамыкинъ Неофитъ
Мать: Мамыкина Надежда
Рождение ребёнка
26.09.1902
Сын: Кувшиновъ Николай
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
27.10.1903
Дочь: Кувшинова Марья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
20.07.1905
Сын: Кувшиновъ Борисъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
31.10.1906
Сын: Кувшиновъ Петръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
23.11.1908
Сын: Кувшиновъ Александръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.12.1910
Сын: Кувшиновъ Василий
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Рождение ребёнка
08.09.1912
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Степанъ