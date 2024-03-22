Кувшинова (Мамыкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Мамыкина) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1883

Отец: Мамыкинъ Неофитъ

Мать: Мамыкина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1902

Сын: Кувшиновъ Николай

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1903

Дочь: Кувшинова Марья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Кувшиновъ Борисъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Кувшиновъ Петръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1908

Сын: Кувшиновъ Александръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1910

Сын: Кувшиновъ Василий

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1912

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Степанъ

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